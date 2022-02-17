Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - гуморист, який співпрацював з "Квартал 95", але вже півроку перебуває у творчій відпустці. Зірка вирішив піти на шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Там гумористу вдалося здобути перемогу і після проекту пара деякий час зустрічалася, але в підсумку розійшлася. У новому інтерв'ю Славі Дьоміну Еллерт після розриву виправдався за ревнощі до актриси Ксенії Мішиної.

"Напевно таким чином я вимагав якоїсь уваги. Із-за браку уваги. Через брак нашої взаємодії один з одним. Графік дуже сильно позначався на нас... І мій, і її, і я розумію, що після зйомок її і моїх кожен втомлений. Різні енергії приносиш додому з заходу. Тому що ти їх збираєш на заході. І іноді це позначалося не дуже", - сказав Еллерт у відео, яке опублікував Дьомін у себе на сторінці.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:

"Всім добра і бути щасливими", " цікаве інтерв'ю. Саша дуже змінився, що дуже прекрасно", "огидно дивитися на цю ганчірку. Зберися вже нарешті!!!", "напевно досі любить Мішину?".

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