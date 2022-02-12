Известный блогер и победитель первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт показал, чем питается во время рабочего дня и удивил заявлением.

Как передает Politeka.net, известный блогер Александр Эллерт прославился благодаря своей победе на шоу "Холостячка", где боролся за сердце Ксении Мишиной. Однако, через время, они разорвали отношения.

На своей странице в Инстаграм экс-избранник Мишиной опубликовал новое фото. На кадре Александр Эллерт показал, чем он питается во время обычного рабочего дня.

"Когда-нибудь мы все съедим друг друга, а пока довольствуемся тостом с авокадо", — удивил заявлением Александр Эллерт.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Красавчик. Тоже бы сейчас скушал", "Да, это как напоминание мне, что пора бы уже попробовать авокадо и стать наконец-то веганом!", "Вы стали веганом?", "Давайте жить дружно и есть тосты с авокадо и красной рыбкой", "Можно и поперхнуться".

Напомним, недавно Александр Эллерт рассказал о своём дебюте. Он впервые попробовал себя в качестве актера в кино.

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