Как передает Politeka.net, известный блогер Александр Эллерт прославился благодаря своей победе на шоу "Холостячка", где боролся за сердце Ксении Мишиной. Однако, через время, они разорвали отношения.
На своей странице в Инстаграм экс-избранник Мишиной опубликовал новое фото. На кадре Александр Эллерт показал, чем он питается во время обычного рабочего дня.
"Когда-нибудь мы все съедим друг друга, а пока довольствуемся тостом с авокадо", — удивил заявлением Александр Эллерт.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Красавчик. Тоже бы сейчас скушал", "Да, это как напоминание мне, что пора бы уже попробовать авокадо и стать наконец-то веганом!", "Вы стали веганом?", "Давайте жить дружно и есть тосты с авокадо и красной рыбкой", "Можно и поперхнуться".
Напомним, недавно Александр Эллерт рассказал о своём дебюте. Он впервые попробовал себя в качестве актера в кино.
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