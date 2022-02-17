Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - юморист, который сотрудничал с "Квартал 95", но уже полгода находится в творческом отпуске. Звезда решил пойти на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Там юмористу удалось одержать победу и после проекта пара некоторое время встречалась, но в итоге разошлась. В новом интервью Славе Демину Эллерт после разрыва оправдался за ревность к актрисе Ксении Мишиной.
"Наверное таким образом я требовал какого-то внимания. Из-за нехватки внимания. Из-за нехватки нашего взаимодействия друг с другом. График очень сильно сказывался на нас... И мой, и ее, и я понимаю, что после съемок ее и моих каждый уставший. Разные энергии приносишь домой с мероприятия. Потому что ты их собираешь на мероприятии. И иногда это сказывалось не очень", - сказал Эллерт в видео, которое опубликовал Демин у себя на страничке.
Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарии:
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"Всем добра и быть счастливыми", "Интересное интервью. Саша очень изменился, что очень прекрасно", "Противно смотреть на эту тряпку. Соберись уже наконец-то!!!", "наверное до сих пор любит Мишину?".
Напомним, Александр Эллерт после разрыва с Мишиной и ухода из "Квартал 95" нашел новый источник заработка
А еще Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Эллерт признался, почему ушел из "Квартал 95"
Также Politeka писала, что экс-возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт выдал печальную правду об их отношениях