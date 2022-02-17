Популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав, як його увігнала у фарбу учасниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Надін Медведчук.

Як передає Politeka.net, нещодавно головний суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво провів незвичайний захід. Він запросив блогерів на кулінарну "Прожарювання" на День Закоханих.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Хіменес-Браво показав, як проходив фінал на кулінарній "Прожарці". На цьому заході перемогу здобули учасниця 11-го сезону проєкту "Холостяк" з Михайлом Заливако Надін Медведчук і учасник "Холостячки" з Мішиною - Євген Ковтуненко.

"З таким обличчям я пробував блюдо переможців", — видав Ектор Хіменес-Браво.

Переможною стравою стали спрінг-роли, які приготували Надін та Євген Ковтуненко.

"Спрінг-рол під назвою "Love is in air". Тому що він такий повітряний і легкий як любов в небі", - пояснила Надін Медведчук.

"Надін точно знала, як згладити своє запізнення", - видав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що на заході також засвітилися Максим Тарапата, Іра Кудашова, Настя Захандревич та інші популярні блогери.

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