Як передає Politeka.net, нещодавно головний суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво провів незвичайний захід. Він запросив блогерів на кулінарну "Прожарювання" на День Закоханих.
Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Хіменес-Браво показав, як проходив фінал на кулінарній "Прожарці". На цьому заході перемогу здобули учасниця 11-го сезону проєкту "Холостяк" з Михайлом Заливако Надін Медведчук і учасник "Холостячки" з Мішиною - Євген Ковтуненко.
"З таким обличчям я пробував блюдо переможців", — видав Ектор Хіменес-Браво.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Пішов з життя актор культових фільмів: рідні повідомили, як все сталося
Пішов з товаришем: знайдено тіло молодого військового, зниклого 8 лютого
Актора і переможця "Танців з зірками" Логая не взяли в новий сезон популярного серіалу: "Сумненько"
Дружина Євгена Кота на підборах приголомшила розтяжкою і змінами в житті: "Мені так кайфово..."
Переможною стравою стали спрінг-роли, які приготували Надін та Євген Ковтуненко.
"Спрінг-рол під назвою "Love is in air". Тому що він такий повітряний і легкий як любов в небі", - пояснила Надін Медведчук.
"Надін точно знала, як згладити своє запізнення", - видав Ектор Хіменес-Браво.
Нагадаємо, що на заході також засвітилися Максим Тарапата, Іра Кудашова, Настя Захандревич та інші популярні блогери.
Раніше повідомлялося, учасник "Майстер Шеф. Битва сезонів" вміло викрутився за мить до ганьби перед Ектором: "Згоріла, капець"
Politeka розповідала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" смішно відреагував на особисту історію екс-учасника "Холостячки": відео
Також, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" запалив під Дзідзьо, розсмішивши українців: "Той самий Ектор..."