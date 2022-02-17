Популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал, как его вогнала в краску участница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Надин Медведчук.

Как передает Politeka.net, недавно главный судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво провел необычное мероприятие. Он пригласил блогеров на кулинарную "Прожарку" на День Влюбленных.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Хименес-Браво показал, как проходил финал на кулинарной "Прожарке". На этом мероприятии победу одержали участница 11-го сезона проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Надин Медведчук и участник "Холостячки" с Мишиной - Евгений Ковтуненко.

"С таким лицом я пробовал блюдо победителей", — выдал Эктор Хименес-Браво.

Победным блюдом стали спринг-роллы, которые приготовили Надин и Евгений Ковтуненко.

"Спринг-ролл под названием "Love is in air". Потому что он такой воздушный и легкий как любовь в небе", — объяснила Надин Медведчук.

"Надин точно знала, как сгладить своё опоздание", — выдал Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что на мероприятии также засветились Максим Тарапата, Ира Кудашова, Настя Захандревич и другие популярные блогеры.

Ранее сообщалось, участник "Мастер Шеф. Битва сезонов" умело выкрутился за миг до позора перед Эктором: "Сгорела, капец"

Politeka рассказывала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" смешно отреагировал на личную историю экс-участника "Холостячки": видео

Также, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зажег под Дзидзьо, рассмешив украинцев: "Тот самый Эктор..."