Как передает Politeka.net, недавно главный судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво провел необычное мероприятие. Он пригласил блогеров на кулинарную "Прожарку" на День Влюбленных.
Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Хименес-Браво показал, как проходил финал на кулинарной "Прожарке". На этом мероприятии победу одержали участница 11-го сезона проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Надин Медведчук и участник "Холостячки" с Мишиной - Евгений Ковтуненко.
"С таким лицом я пробовал блюдо победителей", — выдал Эктор Хименес-Браво.
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Победным блюдом стали спринг-роллы, которые приготовили Надин и Евгений Ковтуненко.
"Спринг-ролл под названием "Love is in air". Потому что он такой воздушный и легкий как любовь в небе", — объяснила Надин Медведчук.
"Надин точно знала, как сгладить своё опоздание", — выдал Эктор Хименес-Браво.
Напомним, что на мероприятии также засветились Максим Тарапата, Ира Кудашова, Настя Захандревич и другие популярные блогеры.
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