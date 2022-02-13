Известный шеф-повар, ресторатор и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво встретился с бывшим участником "Холостячки-1" Евгением Ковтуненко, который удивил подробностями из жизни.

Эктор Хименес-Браво и Евгений Ковтуненко устроили встречу, на которой решили поделиться самыми смелыми воспоминаниями из жизни, сообщает Politeka.net. Ресторатор опубликовал маленькую часть в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах экс-участник "Холостячки" рассказывал историю о любовных утехах с девушкой в парке.

"Встречался с девушкой, гуляли в парке...", - начал Ковтуненко, а в это время Эктор Хименес-Браво ему поддакивал, но выражение лица выражало недоумение.

Публикация собрала почти 700 просмотров и немного комментариев.

"Эктор, ваша реакция огонь 🔥", "И кому же это ИНТЕРЕСНО?!", "😍😂😂😂😂😂", - написали пользователи Сети.

Отметим, Эктор Хименес-Браво ранее анонсировал, что вместе с экс-участником "Холостячки" Евгением Ковтуненко решился на то, чего от него не ждали - ответит на самые личные вопросы пользователей Сети. Вероятно, на видео запечатлено, как оба отвечают.

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