Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка минулого року вперше стала мамою, поділилася інтимними кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Катерина Репяхова показала себе в світлій мереживній білизні.

"Красива нижня білизна корисна для психічного здоров'я. Для того, щоб відчувати себе впевненою - все повинно бути ідеально навіть там, де ніхто не бачить😉 вважаю, що красива білизна робить жінку більш впевненою у власній привабливості, піднімає самооцінку і настрій», - написала блогерка.

Катерина Репяхова підібрала до комплекту білизни халат також з мереживними вставками. В руках вона тримала букет білих тюльпанів

"Красива білизна-це в першу чергу турбота про себе. Ми у себе одні і життя таке швидкоплинне, що жити потрібно тут і зараз для себе і максимально радуючи себе», - впевнена дружина Віктора Павлика.

Катерину Репяхову засипали компліментами після таких кадрів.

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