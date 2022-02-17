Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая в прошлом году впервые стала мамой, поделилась интесными кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Екатерина Репяхова показала себя в светлом кружевном белье.
«Красивое нижнее белье полезно для ментального здоровья. Для того, чтобы чувствовать себя уверенной - все должно быть идеально даже там, где никто не видит😉 Считаю, что красивое белье делает женщину более уверенной в собственной привлекательности, поднимает самооценку и настроение», - написала блогерша.
Екатерина Репяхова подобрала к комплекту белья халат также с кружевными вставками. В руках она держала букет белых тюльпанов
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«Красивое белье - это в первую очередь забота о себе. Мы у себя одни и жизнь так быстротечна, что жить нужно здесь и сейчас для себя и максимально радуя себя», - уверена жена Виктора Павлика.
Екатерину Репяхову засыпали комплиментами после таких кадров.
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