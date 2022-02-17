Тіна Кароль після виступів показала, як ніжиться на шкіряному дивані в вельми цікавому образі, плаття з вирізом вразило фанатів.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram українська співачка, телеведуча і актриса Тіна Кароль вирішила показати підсумки минулого виступу на "українській пісні року". За вечір артистка встигла змінити не один наряд, а її чорні сукні стали темою для обговорень.

Так, якщо на самому виступі спочатку Твань блищала в нарядах з сіточкою і незвичайній сукні з розрізом, то вже після виступу зірка представила ще один кадр.

На шкіряному дивані Твань спокусливо позувала, злегка піднявши ноги. Значне декольте з вирізом до пупка привернуло увагу, а розріз на стегні показав її ноги у всій красі. Тіна підбирає класичні образи з особливою ретельністю, так як не любить повторюватися і співпрацює з різними дизайнерами.

Також раніше в Instagram опублікували архівні кадри, на яких співачка постала в ніжно-рожевій сукні-ночнушці з ліфом, прикрашеним білою вишивкою. Воно ідеально сиділо на стрункій фігурі, підкреслюючи всі її достоїнства.

Твань позувала в цьому вбранні на вулиці, стоячи на дерев'яному мосту. Знаменитість сперлася об конструкцію, кокетливо задерши ніжку. Примітно, що вона була босоніж.

"Доброго ранку Улыб посміхаємося назустріч новому дню щастям", - підписав знімки автор поста.

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