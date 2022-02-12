Как пишет Politeka.net, Тина Кароль стала чаще показывать в Инстаграм разные моменты из своих будней. Также артистка начала показывать подарки, которые поражают ее своей красотой - картины, рисунки, поделки, сделанные девочками из ее фан-клуба.
Иногда Тина показывает и себя на коротких роликах, интригуя модными нарядами. К примеру, темно-коричневое платье из кожи и яркий макияж в нюдовых тонах преобразил исполнительницу. В ролике она восхитилась картиной с собой и подметила, что ей нравится быть разной.
К слову, ранее Кароль не общалась с аудиторией и не говорила о себе. Более того, о жизни и сыне Тина тоже не говорила, но в последний год звезда стала более открытой и готовой к общению.
Ранее Кароль продемонстрировала и довольно соблазнительный образ в черной пижаме, позируя перед зеркалом. А также сделала несколько записей в студии:
Орбакайте показала, на что способна 9-летняя внучка Пугачевой: "Достойное продолжение"
Внучка Софии Ротару засветила интерьер своей квартиры с дизайнерским ремонтом: привет из Нью-Йорка
С финалистом "Холостячки" Тригубенко случилось неприятное ЧП: "Обидно, что люди это делают..."
Полякова взбесила украинцев поведением на "Голосі країни": "Совсем с ума сошла"
15-летняя Алина попала в реанимацию после визита к стоматологу: врачи борются за ее жизнь
«Еще разок тебя вдохну про запас... Это как песня на бис, или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво - это факт. В марте увидимся. Ваша Ти» - написала Кароль.
Напомним, ведущего Остапчука предупредили о последствиях пародии на Тину Кароль.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль будет работать с Поплавским, неожиданное известие и фото.
Также Politeka писала, что Кароль, Никитюк, Мишина и не только, украинцы выбрали главную "холостячку" страны.