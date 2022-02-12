Как пишет Politeka.net, Тина Кароль стала чаще показывать в Инстаграм разные моменты из своих будней. Также артистка начала показывать подарки, которые поражают ее своей красотой - картины, рисунки, поделки, сделанные девочками из ее фан-клуба.

Иногда Тина показывает и себя на коротких роликах, интригуя модными нарядами. К примеру, темно-коричневое платье из кожи и яркий макияж в нюдовых тонах преобразил исполнительницу. В ролике она восхитилась картиной с собой и подметила, что ей нравится быть разной.

К слову, ранее Кароль не общалась с аудиторией и не говорила о себе. Более того, о жизни и сыне Тина тоже не говорила, но в последний год звезда стала более открытой и готовой к общению.

Ранее Кароль продемонстрировала и довольно соблазнительный образ в черной пижаме, позируя перед зеркалом. А также сделала несколько записей в студии:

«Еще разок тебя вдохну про запас... Это как песня на бис, или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво - это факт. В марте увидимся. Ваша Ти» - написала Кароль.

Напомним, ведущего Остапчука предупредили о последствиях пародии на Тину Кароль.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль будет работать с Поплавским, неожиданное известие и фото.

Также Politeka писала, что Кароль, Никитюк, Мишина и не только, украинцы выбрали главную "холостячку" страны.