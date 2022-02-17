Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram украинская певица, телеведущая и актриса Тина Кароль решила показать итоги прошедшего выступления на "Украинской песне года". За вечер артистка успела сменить не один наряд, а ее черные платья стали темой для обсуждений.
Так, если на самом выступлении сначала Тина блистала в нарядах с сеточкой и необычном платье с разрезом, то уже после выступления звезда представила еще один кадр.
На кожаном диване Тина соблазнительно позировала, слегка приподняв ноги. Внушительное декольте с вырезом до пупка привлекло внимание, а разрез на бедре показал ее ноги во всей красе. Тина подбирает классические образы с особой тщательностью, так как не любит повторяться и сотрудничает с разными дизайнерами.
Также ранее в Инстаграм опубликовали архивные кадры, на которых певица предстала в нежно-розовом платье-ночнушке с лифом, украшенным белой вышивкой. Оно идеально сидело на стройной фигуре, подчеркивая все ее достоинства.
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Тина позировала в этом наряде на улице, стоя на деревянном мосту. Знаменитость оперлась о конструкцию, кокетливо задрав ножку. Примечательно, что она была босиком.
"Доброе утро🥰 Улыбаемся навстречу новому дню счастьем", - подписал снимки автор поста.
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Также Politeka писала, что Кароль в кожаном силуэтном платье показала, что ей в себе нравится