Як пише Politeka.net, шоумен поділився кумедним домашнім відео на своїй сторінці в Instagram.
Як з'ясувалося, вдома у Ектора є хтось, хто не дає йому спокійно йти на роботу вранці. На відео з'ясувалося, що це його собаки – Лупіта і Чоко. На кадрах можна побачити, як шеф-кухар сидить на дивані, а з боків від нього відпочивають його вихованці.
"Як я можу йти на роботу, коли дві собаки хочуть тільки, щоб я сидів на дивані?", - розгублено поцікавився на камеру Ектор.
Потім шеф-кухар показав своїх улюбленців ближче. Судячи з підпису до кадрів, він зовсім не ображається на них.
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"Обожнюю", - зізнався Хіменес-Браво.
Його шанувальники розчулилися кадрам.
"Яка милота", "Собаки – це ангели", "Лапусики, які гарненькі", "Ой Ектор, у мене така ж історія", "які милі собачки. Лупіта красуня", "Собачки кажуть пора відпочити", - пишуть люди в коментарях до посту.
Нагадаємо, учасник "Майстер Шеф. Битва сезонів" вміло викрутився за мить до ганьби перед Ектором.
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес - Браво зі своєю новою дівчиною позбавив українок спокою, хто вона.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" пожартував над українцями, які розшукують його дівчину.