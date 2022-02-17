Відомий шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проходять його збори на роботу.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився кумедним домашнім відео на своїй сторінці в Instagram.

Як з'ясувалося, вдома у Ектора є хтось, хто не дає йому спокійно йти на роботу вранці. На відео з'ясувалося, що це його собаки – Лупіта і Чоко. На кадрах можна побачити, як шеф-кухар сидить на дивані, а з боків від нього відпочивають його вихованці.

"Як я можу йти на роботу, коли дві собаки хочуть тільки, щоб я сидів на дивані?", - розгублено поцікавився на камеру Ектор.

Потім шеф-кухар показав своїх улюбленців ближче. Судячи з підпису до кадрів, він зовсім не ображається на них.

"Обожнюю", - зізнався Хіменес-Браво.

Його шанувальники розчулилися кадрам.

"Яка милота", "Собаки – це ангели", "Лапусики, які гарненькі", "Ой Ектор, у мене така ж історія", "які милі собачки. Лупіта красуня", "Собачки кажуть пора відпочити", - пишуть люди в коментарях до посту.

Нагадаємо, учасник "Майстер Шеф. Битва сезонів" вміло викрутився за мить до ганьби перед Ектором.

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