Известный шеф-повар и судья проекта «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал, как проходят его сборы на работу.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился забавным домашним видео на своей странице в Инстаграм.

Как выяснилось, дома у Эктора есть кто-то, кто не дает ему спокойно уходить на работу по утрам. На видео выяснилось, что это его собаки – Лупита и Чоко. На кадрах можно увидеть, как шеф-повар сидит на диване, а по бокам от него отдыхают его питомцы.

«Как я могу идти на работу, когда две собаки хотят только, чтобы я сидел на диване?», - растерянно поинтересовался на камеру Эктор.

Затем шеф-повар показал своих любимцев поближе. Судя по подписи к кадрам, он совсем не обижается на них.

«Обожаю», - признался Хименес-Браво.

Его поклонники умилились кадрам.

«Какая милота», «Собаки – это ангелы», «Лапусики, какие хорошенькие», «Ой Эктор, у меня такая же история», «какие милые собачки. Лупита красавица», «Собачки говорят пора отдохнуть», - пишут люди в комментариях к посту.

Напомним, участник "Мастер Шеф. Битва сезонов" умело выкрутился за миг до позора перед Эктором.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво со своей новой девушкой лишил украинок покоя, кто она.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из «Мастер Шеф» подшутил над украинцами, которые разыскивают его девушку.