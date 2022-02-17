Как пишет Politeka.net, шоумен поделился забавным домашним видео на своей странице в Инстаграм.
Как выяснилось, дома у Эктора есть кто-то, кто не дает ему спокойно уходить на работу по утрам. На видео выяснилось, что это его собаки – Лупита и Чоко. На кадрах можно увидеть, как шеф-повар сидит на диване, а по бокам от него отдыхают его питомцы.
«Как я могу идти на работу, когда две собаки хотят только, чтобы я сидел на диване?», - растерянно поинтересовался на камеру Эктор.
Затем шеф-повар показал своих любимцев поближе. Судя по подписи к кадрам, он совсем не обижается на них.
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«Обожаю», - признался Хименес-Браво.
Его поклонники умилились кадрам.
«Какая милота», «Собаки – это ангелы», «Лапусики, какие хорошенькие», «Ой Эктор, у меня такая же история», «какие милые собачки. Лупита красавица», «Собачки говорят пора отдохнуть», - пишут люди в комментариях к посту.
Напомним, участник "Мастер Шеф. Битва сезонов" умело выкрутился за миг до позора перед Эктором.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво со своей новой девушкой лишил украинок покоя, кто она.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из «Мастер Шеф» подшутил над украинцами, которые разыскивают его девушку.