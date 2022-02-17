Як передає Politeka.net, популярний російський артист Максим Галкін разом зі своєю дружиною легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми Гарії і Лізою живуть в особняку, що нагадує замок, який розташований в підмосковному селищі Грязь. Маєток знаменитої співачки і шоумена там головна визначна пам'ятка. Поруч з розкішним зоряним житлом розташовані одноповерхові будиночки інших жителів.

Володіння співачки і гумориста займають більше 3000 кв.м., на яких розташувався не тільки шестиповерховий замок, а й сад з розкішним басейном.

У нових сторіс Максим Галкін, який активно веде свою сторінку в Instagram, поділився кадрами, на яких можна розглянути інтер'єр їх з Пугачовою житла, з такими елементами як колони, позолота і меблі під старовину.

Галкін пройшовся по сходах з натурального дерева з кованими поручнями.

Також він показав інтер'єр кімнати, в якій щось майстрував Гаррі.

Тут можна помітити кругле вікно, світлі шпалери і меблі, а також колони з позолотою. Останні, ДО РЕЧІ обгорнуті м'яким матеріалом, ймовірно, щоб діти випадково не забилися під час гри.

Нагадаємо, Пугачова в сонцезахисних окулярах здивувала видом в розкішному особняку: "Вдома походу Сонце"

Як повідомляла Politeka, Галкін показав, в чому Пугачова ходить вдома: "краса яка!"

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна похвалилася стильним зовнішнім виглядом :" як швидко летить час"