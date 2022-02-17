Как передает Politeka.net, популярный российский артист Максим Галкин вместе со своей супругой легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми Гарии и Лизой живут в особняке, напоминающем замок, который расположен в подмосковном поселке Грязь. Имение знаменитой певицы и шоумена там главная достопримечательность. Рядом с роскошным звездным жилищем расположены одноэтажные домики других жителей.

Владения певицы и юмориста занимают более 3000 кв. м., на которых расположился не только шестиэтажный замок, но и сад с роскошным бассейном.

В новых сторис Максим Галкин, который активно ведет свою страницу в Инстаграм, поделился кадрами, на которых можно рассмотреть интерьер их с Пугачевой жилища, с такими элементами как колонны, позолота и мебель под старину.

Галкин прошелся по лестнице из натурального дерева с кованными перилами.

Также он показал интерьер комнаты, в которой что-то мастерил Гарри.

Тут можно заметить круглое окно, светлые обои и мебель, а также колонны с позолотой. Последние, к стати обернуты мягким материалом, вероятно, чтобы дети случайно не ушиблись во время игры.

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