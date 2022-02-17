Как передает Politeka.net, у легендарной российской певицы Аллы Пугачевой есть несколько детей, старшая дочь - артистка Кристина Орбакайте, и двойняшки - Елизавета и Гарри Галкины.
На одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах внук Аллы Пугачевой - Дени вручил подарок. Елизавета Галкина начала распаковывать картину, на которой оказался портрет Аллы Пугачевой. Сама артистка стояла в стороне и любовалась подарком в солнцезащитных очках.
"Подарок от Дени 😍 Как вам картина?", — спросили на фан-аккаунте.
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"Хороший подарок! Молодец внук!👏🔥 но сильно похож на Анастасию почему то...", "Денис молодец", "Подарок супер", "Замечательная", "СУПЕР! Счастья вам и ЗДОРОВЬЯ! Очень люблю вас!", "Дружные! Хорошая семья!", "Дети рады и ладно", "Дени замечательный! Как и его мама, Кристина", "Какие вы все классные замечательные дружные Аллочка неповторимая модная красотка", "Гарик настоящий мужчина растёт", "Красивая женщина".
Однако, у некоторых пользователей сети это видео вызвало другие эмоции: "Дома походу солнце ярко светит 😂Без солнечных очков не вариант", "Все прекрасно но очки от солнца зачем", "А почему она в очках?", "Что-то больше на молодую Анастасию похожа...", "Портрет очень похож на Анастасию. Даже больше - это и есть Анастасия".
Ранее сообщалось, дочь Пугачевой и Галкина похвасталась стильным внешним видом.
Politeka рассказывала, Пугачева появилась вместе с семьей, в Сети заметили неприятную деталь.
Также, Пугачева показала архивное фото и удивила заявлением.