Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча в розкішному сяючому образі поговорила з Тіною Кароль, Олегом Винником та іншими зірками на червоній доріжці премії "Українська пісня року".

Фото з артистами з'явилися в Instagram-акаунті програми, пише Politeka.net.

"Музична премія "Українська Пісня року"! Актуальні питання до вітчизняного шоу-бізнесу в нашому світському звіті цієї неділі", - йдеться в анонсі передачі.

Для цього заходу Осадча вибрала ефектне чорне плаття в підлогу, розшите дрібними паєтками. Розріз на спідниці наряду піднімався до самого стегна. На голові Катерини красувалося химерне прикраса з чорним пір'ям.

Олег Винник позував поруч з ведучою також в чорному костюмі і чорній сорочці.

Тіна Кароль вибрала для червоній доріжці незвичайне чорне плаття з оригінальним декольте, прозорими вставками і блискучими високими чобітьми.

Співак Wellboy позував у білому костюмі з національними мотивами.

А Сергій Бабкін вибрав незвичайний квітчастий наряд довжиною до самої підлоги.

Українці тут же відреагували на пост.

"Форма одягу парадна", "враження ніби Кароль коли виходила з дому в дзеркало і не глянула", "щось Тіна нічого не їсть і не худне...і плаття не найвдаліше", "таке враження що наші зірки деградують, таке на себе ліплять жах, аби бути в центрі уваги, ні культури, ні сорому, ні розуму, скоро будуть голі ходити", "що це з Бабкіним? Як бомж", "хто одягає Тіну? Скажіть вже їй, що це жах! Ці недо-сукні її повнять і роблять якоюсь безформною", "це якийсь жах", - пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча і Кароль помірялися красою в чорних сукнях з розрізами.

Як повідомляла Politeka, Осадча вразила виглядом у вишиванці, звернувшись до українців.

Також Politeka писала, що Осадча в стильному купальнику і без макіяжу блиснула перед Горбуновим схудлою фігурою.