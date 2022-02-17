Фото з артистами з'явилися в Instagram-акаунті програми, пише Politeka.net.
"Музична премія "Українська Пісня року"! Актуальні питання до вітчизняного шоу-бізнесу в нашому світському звіті цієї неділі", - йдеться в анонсі передачі.
Для цього заходу Осадча вибрала ефектне чорне плаття в підлогу, розшите дрібними паєтками. Розріз на спідниці наряду піднімався до самого стегна. На голові Катерини красувалося химерне прикраса з чорним пір'ям.
Олег Винник позував поруч з ведучою також в чорному костюмі і чорній сорочці.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Пішов з товаришем: знайдено тіло молодого військового, зниклого 8 лютого
Трагічно закінчилися пошуки 6-річного Ярослава: "Сил батькам пережити таке горе"
"Ледве жива": суддя "Майстер Шеф" Мартиновська, яка поїхала за кордон, розповіла про свій стан
Саакашвілі втратив близьку людину: «Була дуже хорошою і красивою жінкою»
Тіна Кароль вибрала для червоній доріжці незвичайне чорне плаття з оригінальним декольте, прозорими вставками і блискучими високими чобітьми.
Співак Wellboy позував у білому костюмі з національними мотивами.
А Сергій Бабкін вибрав незвичайний квітчастий наряд довжиною до самої підлоги.
Українці тут же відреагували на пост.
"Форма одягу парадна", "враження ніби Кароль коли виходила з дому в дзеркало і не глянула", "щось Тіна нічого не їсть і не худне...і плаття не найвдаліше", "таке враження що наші зірки деградують, таке на себе ліплять жах, аби бути в центрі уваги, ні культури, ні сорому, ні розуму, скоро будуть голі ходити", "що це з Бабкіним? Як бомж", "хто одягає Тіну? Скажіть вже їй, що це жах! Ці недо-сукні її повнять і роблять якоюсь безформною", "це якийсь жах", - пишуть люди.
Нагадаємо, Осадча і Кароль помірялися красою в чорних сукнях з розрізами.
Як повідомляла Politeka, Осадча вразила виглядом у вишиванці, звернувшись до українців.
Також Politeka писала, що Осадча в стильному купальнику і без макіяжу блиснула перед Горбуновим схудлою фігурою.