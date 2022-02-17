Як пише Politeka.net, 34-річна Леся Нікітюк поділилася в Instagram яскравими кадрами з відпустки. Дівчина позувала в незвичайній синій сукні, яка залишила відкритими її стрункі ніжки.
"Thailand 2022. Ну а тепер до роботи", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів. Особливу увагу шанувальники звернули на нескінченні ніжки зірки.
"Які фарби, яка краса, які ніжки", "Ноги на мільйон доларів)))", "Ох..і красуня. Леді Ле", "Леся, ви дуже хороша, люблю дивитися з вами різні шоу!", "Красуня просто! Супер модель", "Леся прекрасна", "Ось це ніжки!",- пишуть користувачі Мережі.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Актора і переможця "Танців з зірками" Логая не взяли в новий сезон популярного серіалу: "Сумненько"
"Ледве жива": суддя "Майстер Шеф" Мартиновська, яка поїхала за кордон, розповіла про свій стан
Осадча з Кухар вразили видом на спільній прогулянці по Львову: "Слон і моська"
Дочка виявила тіло матері, яку шукали в Києві з 2016-го року: "В ящику, залитому бетоном..."
Варто відзначити, що зріст Лесі Нікітюк 180 сантиметрів. Зараз ефектна блондинка із задоволенням демонструє достоїнства своєї фігури, але в школі, за словами зірки, вона сильно комплексувала через свій зріст.
Нагадаємо, що Нікітюк показала, як провела День закоханих: "водій поклав око на тебе".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк замінила Тіну Кароль в популярному шоу:"це ще та штучка".
Також Politeka писала, що Нікітюк розсмішила українців жартами над подружками: несподівані кадри.