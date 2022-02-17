Телеведуча Леся Нікітюк, яка стала новою ведучою шоу "Ліпсінк батл" замість Тіни Кароль, вразила ефектним видом на відпочинку в Таїланді.

Як пише Politeka.net, 34-річна Леся Нікітюк поділилася в Instagram яскравими кадрами з відпустки. Дівчина позувала в незвичайній синій сукні, яка залишила відкритими її стрункі ніжки.

"Thailand 2022. Ну а тепер до роботи", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів. Особливу увагу шанувальники звернули на нескінченні ніжки зірки.

"Які фарби, яка краса, які ніжки", "Ноги на мільйон доларів)))", "Ох..і красуня. Леді Ле", "Леся, ви дуже хороша, люблю дивитися з вами різні шоу!", "Красуня просто! Супер модель", "Леся прекрасна", "Ось це ніжки!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що зріст Лесі Нікітюк 180 сантиметрів. Зараз ефектна блондинка із задоволенням демонструє достоїнства своєї фігури, але в школі, за словами зірки, вона сильно комплексувала через свій зріст.

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як провела День закоханих: "водій поклав око на тебе".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк замінила Тіну Кароль в популярному шоу:"це ще та штучка".

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