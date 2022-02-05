Як передає Politeka.net, Олександра Кучеренко є відомою журналісткою і телеведучою. Також вона є дружиною ведучого шоу про подорожі "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. На своїй сторінці в Instagram Кучеренко похвалилася стильним образом. Вона розповіла, що закриває модний показ у незвичайній шкіряній сукні та високих чоботях. Варто відзначити, що у ведучої також сині брови.
"Згадую юність, закриваю показ на ювілейному "UFW. Fashion-сині брови", - розповіла Олександра Кучеренко.
Нагадавши, Олександра Кучеренко нещодавно засвітила популярну співачку Славу Камінську в незвичайному вигляді.
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Співачка постала в строгому чорному брючному костюмі і в бежевій блузці з візерунком. Також свій образ вона доповнила червоною помадою і чорними окулярами. А Кучеренко постала в яскравому рожевому піджаку, під який підібрала блузку сірого кольору і штани.
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