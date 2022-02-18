Суддя "Майстер Шеф", шеф-кухар і ресторатор Володимир Ярославський, якому приписують роман з колегою Ольгою Мартиновською, продовжує свою подорож по Європі.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Володимир Ярославський опублікував кілька сторіс, зроблених в Парижі, показавши, якими смаколиками балує себе.

"Вчора обідали у легендарного кухаря. Він готував особливу страву: зшиту качку і індичку разом спеціально для нас. На фото вона!",- похвалився шоумен.

Також він показав паризькі солодощі, які також встиг продегустувати. Пізніше він поділився ще одним відео, зробленим вже в іншій європейській країні.

"До зустрічі, Париж. Привіт, Барселона!",- підписав свої сторіс шеф-кухар.

Нагадаємо, що Володимир Ярославський у 2011 році увійшов до топ-25 кращих шеф-кухарів України.

На даний момент разом з Ектором Хіменесом-Браво і Ольгою Мартиновською він є суддею популярного кулінарного шоу «Майстер Шеф». Разом з Мартиновською шоумен навіть випустив спільну книгу з рецептами.

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