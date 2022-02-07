Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, ресторатор і суддя відомого проекту "Майстер Шеф" Володимир Ярославський часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу він виклав у сторіс кумедне фото, а також розповів про свою втрату.

Виявилося, що Володимир втратив свою улюблену шапку, так що виставив фотографію, де він в ній. На знімку шеф-кухар позує на балкончику з красивим видом на місто. На ньому тепла куртка, під якою видно світлу футболку і власне та сама модна шапка, яку він так любив.

"Втратив мою улюблену шапку. Ось вона на фото. Така коротенька була. Як тепер знайти схожу? Всі інші великі", - підписав сторіс Ярославський, оплакуючи свою втрату.

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