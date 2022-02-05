Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський є успішним українським шеф-кухарем і суддею проекту" Майстер Шеф " разом з Ольгою Мартыновской і Ектором Хіменес-Браво. Зірка також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де цього разу показав свою квартиру.
"Мені по дому допомагає сестра. І дуже хвалила мою машинку і сушарку", - написав Ярославський.
"По дому завжди допомагає сестричка і підключаю вже малу. Випрали речі і сестра зазначила, що техніка дуже класна", - сказав Володимир.
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"Дуже класні речі, м'які після прання і сушарки і дуже швидко. За дві години і все чисто", - сказала сестра Володимира.
"Дуже велика різниця відчувається при прання ніжних речей, для пуховиків і подушок. Наша сім'я радить", - написав на другому сторіс зірка.
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