Учасник популярного телепроекту "Майстер Шеф" вирішив показати свій ідеальний сніданок на двох, який зробив цього ранку.

Володимира Ярославського і Ольгу Мартиновську часто обговорюють в соціальних мережах, приписуючи їм романтичні стосунки, так як вони разом часто з'являються не тільки на зйомках, передає Politeka.net. Сама Ольга і Володимир ніяк не коментують подібні плітки, ігноруючи будь-які зауваження в Instagram.

Поки в мережі все ще обговорюють, що Володимир і Ольга не просто колеги по кулінарному проекту, вони на тлі чуток навіть випустили спільну книгу рецептів.

Володимир вирішив перед початком відпустки показати, як зустрічає ранок правильно зі смачним сніданком. Причому, як можна помітити, приготував він його для двох.

"Ось що для мене романтичний сніданок. Результат! Ще додав авокадо і під класичну музику", - пише під кадрами кухар.

Раніше Ольга Мартиновська розповіла, що в Україні їжу в ресторани найчастіше привозять постачальники. У Франції, де вона працювала, вибором продуктів, завжди займається шеф-кухар. Йдеться про свіжі продукти, які вони самі вибирали в магазинах або на базарах.

Під час покупок Мартинівська побачила величезний рекламний плакат з Ярославським, повз якого не змогла пройти.

Як відомо, парочці давно приписують роман, але вони ці чутки, як не підтверджують, так і не спростовують. Незвичайне публічне звернення до колеги знову заплутало шанувальників шоу.

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