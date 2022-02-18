Зараз Лев перебуває у звичайній палаті, а до цього кілька днів провів у реанімації. Крутоголов повідомляє про стан сина у себе в Instagram, передає Politeka.net.

У своєму останньому пості актор "Дизель шоу" опублікував відео з хлопчиком (щоб подивитися, проскрольте вниз). На кадрах Лев лежить і не встає, навіть не сідає, мабуть, йому ще не можна. В цілому, він посміхається і виглядає непогано.

"Вчора приходив до Лева доктор і... показував фокуси!))) ніколи нічого подібного в наших лікарнях не бачив", - йдеться в підписі.
Чоловік в медичному халаті дійсно показував хлопчикові карткові фокуси. В одному з них синові Крутоголова потрібно було загадати карту, яку медик з легкістю вгадав, на подив хлопчика.
Користувачі обговорюють побачене і бажають дитині якнайшвидшого одужання:

"Швидше одужуй!🙏 ❤️"; "Досить валятися, додому"; "а це точно доктор?😄 "; "Одужуйте здоров'я Льовушці🙏 ви найкращі люблю вас ❤"; "Чи не налякали його гонки після цього? Не відмовляється від них?"; "Лікар - це все таки покликання! Льові здоров'я!"; "Мені в Італії робили операцію на суглоби, зовсім інший підхід до хворих, якнайшвидшого одужання"; "хороші емоції потрібні для якнайшвидшого одужання...) 👏"; "Платили б нашим лікарям так, не такі фокуси показували б. Здоров'я і швидкого відновлення🙌"

Відзначимо, син Крутоголова в результаті аварії отримав забій внутрішніх органів. Хлопчик з самого дитинства професійно займається картингом і бере участь у змаганнях по всьому світові.

Популярні новини зараз

Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"

Актора і переможця "Танців з зірками" Логая не взяли в новий сезон популярного серіалу: "Сумненько"

Повернення Тіни Кароль на "Голос країни" викликало резонанс: "Нічого не розумію"

Видатна актриса пішла з життя під час зйомок: "Скаржилася на головні болі"

Саакашвілі втратив близьку людину: «Була дуже хорошою і красивою жінкою»
Показати ще