Зараз Лев перебуває у звичайній палаті, а до цього кілька днів провів у реанімації. Крутоголов повідомляє про стан сина у себе в Instagram, передає Politeka.net.
У своєму останньому пості актор "Дизель шоу" опублікував відео з хлопчиком (щоб подивитися, проскрольте вниз). На кадрах Лев лежить і не встає, навіть не сідає, мабуть, йому ще не можна. В цілому, він посміхається і виглядає непогано.
"Швидше одужуй!🙏 ❤️"; "Досить валятися, додому"; "а це точно доктор?😄 "; "Одужуйте здоров'я Льовушці🙏 ви найкращі люблю вас ❤"; "Чи не налякали його гонки після цього? Не відмовляється від них?"; "Лікар - це все таки покликання! Льові здоров'я!"; "Мені в Італії робили операцію на суглоби, зовсім інший підхід до хворих, якнайшвидшого одужання"; "хороші емоції потрібні для якнайшвидшого одужання...) 👏"; "Платили б нашим лікарям так, не такі фокуси показували б. Здоров'я і швидкого відновлення🙌"
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