Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, схоже, вирішила на зупинятися на експериментах зі своєю зовнішністю. Виявилося, що для чергового виходу в світ дівчина зробила собі накладний хвіст і поділилася враженнями.

У своїх Instagram-сторіс Анна виклала кадри в образі з новою зачіскою і в досить нескромному вбранні. На кадрах можна побачити, що дівчина вийшла в світ в чорному блискучому платті "голого" фасону, яке підкреслило струнку фігуру і збільшений бюст. При цьому на її голові високий пишний голос, а на обличчі яскравий макіяж.

"Завжди соромилася себе з хвостиком. Накладний хвіст. Дуже цікаво, що з цього вийде, так як через хвостів у мене завжди головні болі. Мене переконували завжди, що "не той" овал обличчя. Але було дуже красиво", - підписала свої сторіс Тринчер.

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