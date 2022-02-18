Українська співачка Тіна Кароль не боїться приміряти найефектніші образи, адже фігура дозволяє це робити - цього разу вона з'явилася в прозорому вбранні.

Тіна Кароль займається спортом і дотримується правильного харчування, повідомляє Politeka.net. Співачка віддає перевагу кардіотренуванням, стрибкам на скакалці, а також боксу. Ідеальна вага зірки - 56 кілограмів.

Завдяки ретельному догляду за собою Тіна Кароль виглядає чудово, тому може дозволити собі найефектніші образи. На нових кадрах співачка постала в прозорій сукні з такою ж накидкою, трохи засвітивши зайве. (Щоб подивитися всі кадри, доскрольте до кінця сторінки).

Також Тіна Кароль постала і в інших вбраннях, що підкреслили її фігуру.

"Національна музична премія "Українська пісня року"", - так підписала вона фото і відео.

Публікація швидко зібрала понад 9000 лайків.

"Тіна, чекаємо Вас в Баку!!😭 💔 ", "Неймовірна🔥❤️", "ох, яке плаття🔥 🔥 🔥 🔥", " яка гарна жінка !", "По-справжньому зоряний лук ❤️ захват!!!", "І як це витримати, це так красиво, я не можу🖤 🔥 🎶 🎤 🎬", " ну просто вау-жінка!!!Все-таки як я обожнюю цю червону помаду!!!❤ ️ 🔥 ", "Досконалість в деталях 😍 😍 😍 я фанат вашого образу із зірочками і накидкою", - прокоментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, що незадоволена Тіна Кароль поскаржилася на нові "знущання"

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