Тіна Кароль займається спортом і дотримується правильного харчування, повідомляє Politeka.net. Співачка віддає перевагу кардіотренуванням, стрибкам на скакалці, а також боксу. Ідеальна вага зірки - 56 кілограмів.
Завдяки ретельному догляду за собою Тіна Кароль виглядає чудово, тому може дозволити собі найефектніші образи. На нових кадрах співачка постала в прозорій сукні з такою ж накидкою, трохи засвітивши зайве. (Щоб подивитися всі кадри, доскрольте до кінця сторінки).
Також Тіна Кароль постала і в інших вбраннях, що підкреслили її фігуру.
"Національна музична премія "Українська пісня року"", - так підписала вона фото і відео.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Влада Києва заговорила про масштабну евакуацію: "У місті залишаться тільки..."
Актора і переможця "Танців з зірками" Логая не взяли в новий сезон популярного серіалу: "Сумненько"
Ведучий "1+1" Костянтин Грубич розповів про 17-річну доньку Олю, якої трагічно не стало: "Біль не проходить"
Видатна актриса пішла з життя під час зйомок: "Скаржилася на головні болі"
Публікація швидко зібрала понад 9000 лайків.
"Тіна, чекаємо Вас в Баку!!😭 💔 ", "Неймовірна🔥❤️", "ох, яке плаття🔥 🔥 🔥 🔥", " яка гарна жінка !", "По-справжньому зоряний лук ❤️ захват!!!", "І як це витримати, це так красиво, я не можу🖤 🔥 🎶 🎤 🎬", " ну просто вау-жінка!!!Все-таки як я обожнюю цю червону помаду!!!❤ ️ 🔥 ", "Досконалість в деталях 😍 😍 😍 я фанат вашого образу із зірочками і накидкою", - прокоментували користувачі Мережі.
Нагадаємо, що незадоволена Тіна Кароль поскаржилася на нові "знущання"
Як повідомляла Politeka, Кароль в прозорій накидці і маленькому боді схвилювала розкутим видом на сцені
Також Politeka писала, Кароль, яка отримала посаду в університеті, розтанула в обіймах 72-річного ректора