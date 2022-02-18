Епатажна співачка, композиторка та авторка пісень Maruv, яка розсекретила свою першу вагітність, показала шанувальникам батька майбутньої дитини та засвітила чималий живіт.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 31-річна скандально відома співачка Анна Корсун, яка виступає на сцені під псевдонімом Maruv, вирішила поспілкуватися з шанувальниками та дала відповіді на їхні запитання.

Так, співачка розповіла, що народжувати вона буде літом.

Також українців цікавило, хто батько майбутньої дитини Maruv, тому виконавиця показала свого чоловіка Олександра Корсуна, який також є її концертним директором.

"Ось він, батько-молодець", - написана Анна Корсун.

Окрім цього, шанувальники попросили Maruv показати живіт, адже до цього вона публікувала фото тільки в латексному костюмі, який підкреслив її форми. Співачка охоче оприлюднила світлину, яку зробила в дзеркалі, припіднявши светр. Чоловік Maruv ніжно обіймав її живіт ззаду, імітуючи руками серце.

Зауважимо, що про те, що вони з чоловіком очікують на народження дитини, Maruv розповіла у день свого 31-річчя - 15 лютого, опублікувавши красиві світлини у латексній сукні, яка підкреслила її чималий живіт.

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