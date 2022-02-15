Так, 31-річна MARUV у свій день народження, 15 лютого, приголомшила звісткою - вони з чоловіком Олександром очікують первістка, передає Politeka.net. Артистка опублікувала кілька фото в своєму мікроблозі в Instagram і написала:

"Та дам! У мене сьогодні днюха і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з @alexanderkorsun в очікуванні малюка - вважаю це найбільш приголомшливим подарунком!".

На знімках MARUV позувала в чорній міні-сукні з латексу, в яку примудрилася втиснутися при надії, а також традиційних чобітках-ботфортах. Шию зірки прикрасив незвичайний чоппер.

Більшість підписників кинулися тут же вітати MARUV, однак, знайшлися й ті, хто засумнівався в правдивості її слів. Деякі припустили, що "вагітний живіт в латексі" - це лише черговий пранк співачки.

"Вау, малятко, вітаю. Будь найщасливішою жінкою у всіх своїх проявах ❤️❤️❤️"

"Ураааа!!!! Нарешті! З Новим роком тебе і вітаю всю сім'ю з такою приголомшливою новиною🤍"

"Нічого собі 👏👏👏👏ось це новина 👍🏼👍🏼👍🏼❤️"

"😱омг? а як же концерти і американський тур в квітні?.....? - це пранк"

"Ваааау! 🔥 🔥 🔥А як же всі попередні відео і фото? 😮 там же у вас ні натяку 😍"

"Зараз буде не красиво з мого боку, але я це спалила давно)) Так як на деяких концертних фото виділявся животик, а у Марув такого не було ніколи до цього, тим більше, враховуючи скільки фізичних навантажень вона виконувала"

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