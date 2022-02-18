Эпатажная певица, композитор и автор песен Maruv, которая рассекретила свою первую беременность, показала поклонникам отца будущего ребенка и засветила большой живот.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 31-летняя скандально известная певица Анна Корсун, выступающая на сцене под псевдонимом Maruv, решила пообщаться с поклонниками и дала ответы на их вопросы.

Так, певица рассказала, что рожать она будет летом.

Также украинцев интересовало, кто отец будущего ребенка Maruv, поэтому исполнительница показала своего мужа Александра Корсуна, который также является ее концертным директором.

"Вот он, отец-молодец", - написана Анна Корсун.

Кроме этого, поклонники попросили Maruv показать живот, ведь до этого она публиковала фото только в латексном костюме, который подчеркнул ее формы. Певица охотно обнародовала фотографию, которую сделала в зеркале, приподняв свитер. Муж Maruv нежно обнимал ее живот сзади, имитируя руками сердце.

Заметим, что о том, что они с мужем ждут ребенка, Maruv рассказала в день своего 31-летия - 15 февраля, опубликовав красивые фотографии в латексном платье, которое подчеркнуло ее большой живот.

Ранее Politeka сообщала, что беременной MARUV подарили "Грэмми" на день рождения: "За все благодарна".

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