Телеведучий Юрій Горбунов отримав модний подарунок від відомої співачки, похвалившись українцям у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - успішний український телеведучий і чоловік Каті Осадчої. Пара офіційно розписалася в 2017 році, а нещодавно в родині було поповнення, адже Катя народила другого сина Горбунову. На нових сторіс в Instagram Олександра Зарицька з KAZKA показала, який подарунок приготувала для Юрія.

На кадрах зірка зайшла в кімнату до Горбунову, несучи на голові.

"Саша обіцяла, Саша зробила", - написала зірка.

"Я обіцяла, пам'ятаєш?", - сказати Олександра, звертаючись до Юрко.

Після цього Горбань на камеру розпакував коробку і взяв стильний мерч, який зробила група KAZKA.

"Ну, інша справа", - сказав Юрко.

"Клас, ти тепер у команді KAZKA", - сказала Олександра у відповідь.

"Наш перший екземпляр вже в надеждых руках", - написала Зарицька у сторіс.

"Ух ти, дивіться, тут щоб ніхто нічого не переплутав", - сказав Юрко і показав нашивку зі своїми ініціалами.

"Ukrainian Fashion KAZKA Week представляє нове худі", - пожартував Юрко на наступному сторіс.

"Тепер Юрій Горбунов в нашій банді", - написала Зарицька на сторіс.

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