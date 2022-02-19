Після скандалу з Нацвідбором на Євробачення і перемоги Аліни Паш українці в соцмережах масово стали на захист виконавиці.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Паш, яка стала переможницею національного відбору на Євробачення-2022, але після скандалу зняла свою кандидатуру, показала у своїх Instagram-сторіс, як українці її підтримували.

Як видно, співачка перепостила собі в сторіс пости шанувальників зі словами підтримки, і таких виявилося досить багато. Серед тих, хто підтримав Аліна є і знаменитості, наприклад, актриса Ольга Сумська. Вона написала: "Єдність – це коли своїх не цькують. Своїх, які могли принести успіх Україні. Саме Ви позбавили Аліна цього шансу".

"Аліна Паш - ти вогонь, ти – гордість, і ти – любов. Тримайся, ми з тобою!", "Як же набридла ця Політика. Аліна Паш, для мене і багатьох ти одна з кращих виконавців України. Спасибі тобі за твою творчість", "Перша пісня, яка на етапі Нацвідбору виконала свою місію: стала популярною серед іноземців, привернула увагу до України. Я розумію і підтримую всі рішення Аліна і її команди. Радикалізм нікого в світле майбутнє не привів. Подумайте про це ті, самі знаєте хто", - пишуть українці в соцмережах, підтримуючи Аліну Паш.

Нагадаємо, На Аліну Паш, яка не їде на "Євробачення", накинулися з новою силою: "Щоб так політиків полоскали, а не артистів".

Як повідомляла Politeka, Нацвідбір на "Євробачення-2022", українці не пощадили нового претендента, який замінив Аліну Паш: "Ганьба...".

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