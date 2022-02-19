Так, на одній з фан-сторінок 48-річної Таюне в Instagram у розділі "сторіз" опублікували кадри з її сольного виступу під час "Української пісні року" на головній сцені країни в палаці "Україна", передає Politeka.net.
Таюне з'явилася на сцені в чорній міні-сукні з блискітками і виконала один зі своїх хітів минулого року "Подруга".
Твоєю коханою дружиною
А поки можу бути тільки твоєю подругою", - співала Таюне.
43-річна Ані Лорак заговорила про те, як бути жінкою: "Буває дуже складно..."
Окупанти почали масову евакуацію в Росію, термінова заява: "Вже організований..."
Ектор Хіменес-Браво вперше показав себе публіці після операції: "Скучили?"
Еллерт розповів про стосунки з Мішиною в реальному житті: "Ніхто погане не виставляє в інсту"
"Як же боляче": зупинилося серце народної артистки України, яка віддала сцені 60 років
Нагадаємо, фото головної "вовчиці" в житті Олега Винника злили в Мережу: "небесний погляд"
Як повідомляла Politeka, Олег Винник вивів свою " таємну дружину "на головну сцену країни:" Біла голубка..."
Також Politeka писала, що "Таємна дружина" Винника показала фігуру і стрункі ніжки в короткій спідниці з розрізом: "Тая – найкраща".