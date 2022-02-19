Так, на одній з фан-сторінок 48-річної Таюне в Instagram у розділі "сторіз" опублікували кадри з її сольного виступу під час "Української пісні року" на головній сцені країни в палаці "Україна", передає Politeka.net.

Таюне з'явилася на сцені в чорній міні-сукні з блискітками і виконала один зі своїх хітів минулого року "Подруга".

"Могла б бути дорогою

Твоєю коханою дружиною

А поки можу бути тільки твоєю подругою", - співала Таюне.

На кадрах видно, як під час виступу люди в залі почали вставати зі своїх крісел і аплодувати співачці. У підсумку, бек-вокаліста Винника підняла майже весь зал, купаючись в променях слави.

Як відомо, Таюне називають в мережі "таємною дружиною" Винника. Подейкують, що вони одружені ще зі студентських часів і у них навіть є дорослий син Юліан, який навчається і живе в Німеччині. Артисти, правда, ніколи не підтверджували чуток, що ще більше інтригує їх шанувальників.

Нещодавно Таюне зважилася вийти з тіні "чоловіка" і почати свою сольну кар'єру. Її початком співачка вважає момент, коли отримала від Винника демо-версію пісні "Солодкі сльози".

"Все сталося як грім серед ясного неба. Я з цією піснею відчула ціну реальних солодких сліз. Адже виконувала її не тільки на шоу маестро, а й отримала нагороду на українській пісні року", - коментувала Таюне.