В сети появилось необычное архивное фото Олега Винника и его "тайной жены" Таюне, на котором они еще молодые.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной популярному украинскому артисту Олегу Виннику, опубликовали милое архивное фото с ним и его главной "волчицей" Таюне (Таисия Сватко). Как известно, блондинка является бэк-вокалисткой и все время сопровождает певца, так что в какой-то момент ее окрестили "тайной женой" Олега.

На фотографии Винник и Таюне запечатлены, видимо, на каком-то мероприятии, они сидят рядом на соседних креслах, склонившись друг к другу. Оба появились перед камерой в полностью черных нарядах, при этом на Таисии кожаный комбинезон с широким поясом. Они заигрывают со зрителем, однако, если Олег мило улыбается, то Таюне выглядит очень серьезной.

В подписи к публикации фанаты написали оду Виннику: "Небесный взгляд пронзает сердце. Дарит надежду светлый мир концертов. Солнечный лучик среди серости и тьмы. Источник радости, тепла и доброты. Сколько он дарит красоту и счастье. А песни защищают от непогоды. Целитель душ, уставших от тревог. Надежды, веры, жизнь огонек. #олегвиннитаюне. Вся команда в сборе".

Напомним, "Тайная жена" Винника неожиданно засветилась в компании Горбунова: кумир "волчиц" не остался в стороне.

Как сообщала Politeka, Олега Винника засняли с "тайной женой", о которой он умалчивает: "Вся команда в сборе".

Также Politeka писала, что "Тайная жена" Винника показала фигуру и стройные ножки в короткой юбке с разрезом: "Тая – самая лучшая".