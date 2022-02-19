Відомий музикант і молодий батько Святослав Вакарчук розповів про своїх учасників на "Голосі країни" і висловився про тренерів.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який став тренером на "Голосі країни", розповів про своїх учасників та висловився про своїх колег-тренерів. В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" на презентації 12-го сезону вокального шоу артист поділився, що в його команді всі учасники дуже талановиті, так що буде непросто, коли доведеться вибирати кращих.

"У мене чудова команда, причому, як завжди нікого вибирати. У сенсі, що ну, всіх хочеться залишити", - розповів Святослав про своїх учасників, які потрапили до нього в команду після сліпих прослуховувань.

На запитання журналістки про зіркових тренерів цього сезону, якими крім Вакарчука стали ще й Потап, Надя Дорофєєва і Оля Полякова, музикант відповів дуже оригінально.

"Я думаю, що тренери, плюс-мінус, відповідають тому, який музичний смак в Україні", - сказав Святослав і загадково посміхнувся.

Нагадаємо, Вакарчук на" Голосі країни "отримав у свою команду рідкісний діамант: "Буду за нього голосувати".

Як повідомляла Politeka, Полякова згадала Вакарчука, повертаючись з елітного курорту: "Нас зустрічає наша мімуська".

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