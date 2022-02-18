Женя Кот завоював популярність в Україні після участі в шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Хореограф покинув проект, і зараз задіяний - в інших.
Так, танцюрист був суддею на шоу "Україна має талант", а зараз знімається в проекті "Танці. World of Dance", де також можна помітити колишнього героя шоу "Холостяк" Макса Чмерковського.
Євген Кот розповідає у своєму Instagram, як проходять зйомки нового проекту і навіть показав, що у нього з обличчям після них.
Так, в сторіс Instagram хореограф їхав в машині.
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"Всім привіт! Їду на знімальний майданчик. Через те, що закінчуємо пізно, вечеряю близько півночі, тому і обличчя трохи набрякає", - написав артист.
На кадрах Женя Кот дійсно здавався трохи опухлим. Пізніше він показав, як хоче впоратися з проблемою - під очі артист поклав патчі.
"А який у вас ранок?",- поцікавився хореограф.
Зазначимо, "Танці. World of Dance" - це по суті те ж шоу, що і "Танцюють всі", тільки в оновленому форматі. Прем'єра відбудеться навесні 2022 року на каналі СТБ.
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