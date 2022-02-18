Женя Кот завоевал популярность в Украине после участия в шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Хореограф покинул проект, и сейчас задействован - в других.
Так, танцор был судьей на шоу "Україна має талант", а сейчас снимается в проекте "Танцы. World of Dance", где также можно заметить бывшего героя шоу "Холостяк" Макса Чмерковского.
Евгений Кот рассказывает в своем Инстаграм, как проходят съемки нового проекта и даже показал, что у него с лицом после них.
Так, в сторис Инстаграм хореограф ехал в машине.
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"Всем привет! Еду на съемочную площадку. Из-за того, что заканчиваем поздно, ужинаю около полуночи, поэтому и лицо немного отекает", - написал артист.
На кадрах Женя Кот действительно казался немного опухшим. Позже он показал, как хочет справиться с проблемой - под глаза артист положил патчи.
"А какое у вас утро?", - поинтересовался хореограф.
Отметим, "Танцы. World of Dance" - это по сути то же шоу, что и "Танцуют все", только в обновленном формате. Премьера состоится весной 2022 года на канале СТБ.
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