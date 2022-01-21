Евгений Кот отправился на Мальдивы вместе с женой, чемпионкой мира по танцам на пилоне Натальей Татаринцевой, пишет Politeka.net. Артист показал поистине райское место, в котором они оказались.
Прежде всего хореограф показал океан с прозрачной водой.
А позже Евгений Кот устроил тур по вилле, которую они сняли в одном из отелей.
Галкин показал Пугачеву, гуляющую под вечерним снегом: «Снегурочка Аллочка!»
"Будет не хватать ее улыбки": оборвалась жизнь актрисы и модели, которая запомнилась ролями в рекламе
Отпуска украинцев хотят урезать: кого коснутся новые замыслы Минэкономики
Украинцы взбунтовались против новой участницы «Мастер Шеф. Битва сезонов»: «Только не она»
Похудевшая Зарицкая из KAZKA затмила Осадчую: "Сашуля, ты просто..."
"Это вилла на воде с бассейном и панорамными окнами с видом на океан", - написал артист.
"Очень просторная ванная комната с двумя душевыми и красивой ванной", - написал Евгений Кот.
В вилле есть две спальни с большими кроватями. Одно из помещений оказалось особенным.
"А теперь изюминка этой виллы! Это подводная спальня со стеклянной стеной!", - похвастался Евгений Кот.
"Поэтому, как видите, наша годовщина проходит в очень романтической обстановке и необычной атмосфере", - добавил хореограф.
Отметим, Евгений Кот и Наталья Татаринцева поженились 18 января 2019 года на Таити.
Напомним, судья "Україна має талант" устроил публичные нежности с любимой брюнеткой
Также Politeka сообщала, что Притула после «Україна має талант» высказал, что думает о Евгении Коте
А еще Politeka писала, что Евгению Коту стало плохо во время рассказа о семейной трагедии