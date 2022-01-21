Хореограф и танцор Евгений Кот, который стал судьей на шоу "Україна має талант" вместе с бывшей партнершей по "Танцях з зірками" Ксенией Мишиной, показал райское место, в котором отдыхает.

Евгений Кот отправился на Мальдивы вместе с женой, чемпионкой мира по танцам на пилоне Натальей Татаринцевой, пишет Politeka.net. Артист показал поистине райское место, в котором они оказались.

Прежде всего хореограф показал океан с прозрачной водой.

А позже Евгений Кот устроил тур по вилле, которую они сняли в одном из отелей.

"Это вилла на воде с бассейном и панорамными окнами с видом на океан", - написал артист.

"Очень просторная ванная комната с двумя душевыми и красивой ванной", - написал Евгений Кот.

В вилле есть две спальни с большими кроватями. Одно из помещений оказалось особенным.

"А теперь изюминка этой виллы! Это подводная спальня со стеклянной стеной!", - похвастался Евгений Кот.

"Поэтому, как видите, наша годовщина проходит в очень романтической обстановке и необычной атмосфере", - добавил хореограф.

Отметим, Евгений Кот и Наталья Татаринцева поженились 18 января 2019 года на Таити.

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