Артист Муаяд Абдельрахім, який переміг на шоу "Співають всі", розповів про проблеми зі здоров'ям, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, 16-річний співак Муаяд Абдельрахім - відомий український співак, який переміг на проекті "Співають всі". А нещодавно артист презентував свою першу пісню, яку йому подарували. А тепер Муаяд вирішив записати нові сторі, розповівши про свої проблеми зі здоров'ям.

Як виявилося, у підлітка були проблеми зі шлунком, через що він записав мало сторі за минулий день. Фанати відразу помітили відсутність Муаяда в Instagram.

"Привіт) чому так мало сторіс сьогодні", - написав фанат.

"Дуже актуальне питання, сьогодні я дуже погано себе почував через те, що засмітив шлунок і він став (і перестав працювати). А я почав випускати історії, коли стало хоч трохи краще", - розповів Муаяд про проблему.

"Вибач, що так мало історій було, завтра постараюся випускати побільше історій", - додав 16-річний переможець шоу "Співають всі".

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