Відомі телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча виховують двох дітей, у одного з яких 18 лютого перший ювілей - щасливий батько розчулив кадрами.

Юрій Горбунов і Катя Осадча офіційно разом з 2017 року, коли зіграли весілля, повідомляє Politeka.net. У цьому ж році у пари народився перший спільний син, Іван.

Довгий час батьки приховували обличчя хлопчика, і тільки у 2022 році вони вирішили показати, який красень у них росте. 18 лютого Іван відсвяткував свій перший ювілей - п'ятиріччя. Щасливий батько привітав сина, опублікувавши яскраві фото з ним. (Щоб подивитися все, доскрольте до кінця сторінки)

"Як ніби тільки вчора, ти своїм гучним криком сповістив світ, про свою появу!! А сьогодні - ти вже командуєш нами 😇 ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!!!! Наша любов, наша гордість!! Дякую Тобі моя @kosadcha за нашого Івасика! Рости, син, здоровим і щасливим, під мирним небом!! #нашелюбовь #дата_народження #нашсиночек", - написав Юрій Горбунов.

Користувачі Мережі приєдналися до привітань.

Зазначимо, минулого року у Каті Осадчій і Юрія Горбунова народився другий спільний син Данило. Також у телеведучої є син від першого шлюбу, Ілля Поліщук. Хлопцеві вже 19 років.

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