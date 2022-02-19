Вагітна співачка MARUV розповіла, чому вирішила не скасовувати концерти, поділившись з фанатами в блозі.

Як пише Politeka.net, Анна Корсун (MARUV) - популярна українська співачка. Артистка нещодавно повідомила, що вагітна, а на нових сторіс в Instagram вирішила відповісти на питання фанатів.

"Кішечка моя, як же ти в квітні концерти відбахаєш з пузиком?",- запитав фанат.

"У мене зараз другий триместр вагітності і це найкращий і безпечний час, щоб попрацювати і привести справи в порядок перед декретом. Звичайно, шоу довелося трохи адаптувати, але від цього воно стало ще цікавіше", - написала артистка і показала фото в латексі.

"Як тобі, бути беременяшкой?",- запитав ще один фанат.

"Якщо чесно, то важкувато. Я думала, що буде набагато простіше. Це дуже цікавий процес і класний досвід. І мені цікаво спостерігати, як змінюється моє тіло і момя енергетика. Життя-дуже цікава штука", - відповіла Ганна і додала ще одне ефектне фото, демонструючи живіт.

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