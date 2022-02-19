Беременная певица MARUV рассказала, почему решила не отменять концерты, поделившись с фанатами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Корсун (MARUV) - популярная украинская певица. Артистка недавно сообщила, что беременна, а на новых сторис в Инстаграм решила ответить на вопросы фанатов.

"Кошечка моя, как же ты в апреле концерты отбахаешь с пузиком?", - спросил фанат.

"У меня сейчас второй триместр беременности и это самое лучшее и безопасное время, чтобы поработать и привести дела в порядок перед декретом. Конечно, шоу пришлось немного адаптировать, но от этого оно стало еще интересней", - написала артистка и показала фото в латексе.

"Как тебе, быть беременяшкой?", - спросил еще один фанат.

"Если честно, то сложновато. Я думала, что будет намного проще. Это очень интересный процесс и классный опыт. И мне интересно наблюдать, как меняется мое тело и момя энергетика. Жизнь - очень интересная штука", - ответила Анна и добавила еще одно эффектное фото, демонстрируя живот.

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