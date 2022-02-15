Так, 31-летняя MARUV в свой день рождения, 15 февраля, огорошила известием - они с мужем Александром ожидают первенца, передает Politeka.net. Артистка опубликовала несколько фото в своем микроблоге в Инстаграм и написала:

"Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с @alexanderkorsun в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!".

На снимках MARUV позировала в черном мини-платье из латекса, в который умудрилась втиснуться в ее положении, а также традиционных сапожках-ботфортах. Шею звезды украсил необычный чоппер.

Большинство подписчиков кинулись тут же поздравлять MARUV, однако, нашлись и те, кто засомневался в правдивости ее слов. Некоторые предположили, что "беременный живот в латексе" - это лишь очередной пранк певицы.

"Вау, малышка, поздравляю. Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях ❤️❤️❤️"

"Ураааа!!!! Наконец! С Новым годом тебя и поздравляю всю семью с такой потрясной новостью🤍"

"Ничёссе 👏👏👏👏вот это новость 👍🏼👍🏼👍🏼❤️"

"😱омг? а как же концерты и американский тур в апреле?.....? - это пранк"

"Ваааау! 🔥🔥🔥А как же все предыдущие видео и фото? 😮 там же у вас ни намёка 😍"

"Сейчас будет не красиво с моей стороны, но я это спалила давно)) Так как на некоторых концертных фото выделялся животик, а у Марув такого не было никогда до этого, тем более, учитывая сколько физических нагрузок она выполняла"

Напомним, Нацотбор на "Евровидение-2022", MARUV назвала своего фаворита: "В этом году мне нравится песня у..."

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