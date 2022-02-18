Як пише Politeka.net, Влад Яма - успішний український хореограф і танцюрист, який кілька років судить проект "Танці з зірками". Зірка одружений на красуні Лілії, яка святкує 18 лютого день народження. Влад вирішив показати в нових сторіс Instagram, який сюрприз підготував для коханої опівночі.
"У коханої дружини через пару хвилин день Народження і вирішили з Леоном зробити маленький сюрприз. Він ні про що не здогадується, сподіваюся сподобається", - сказав Влад на сторі.
На наступному сторі артист показав, як вручив квіти лілії і коробку із загадковим подарунком.
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"Загалом, приїхали квіти", - написав Влад.
А на наступному сторіс син Леон відкрив коробку з подарунком, де були шорти. Як можна зрозуміти, вони відразу були з пришитими всередині стрінгами.
"А подарунок вибрали разом з Лео", - написав Влад.
"Ось таких У мене точно немає", - розсміялася Ліля, дивлячись на свій подарунок.
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