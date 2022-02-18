Как пишет Politeka.net, Влад Яма - успешный отечественный хореограф и танцор, который несколько лет судит проект "Танці з зірками". Звезда женат на красотке Лилии, которая празднует 18 февраля день рождения. Влад решил показать в новых сторис Инстаграм, какой сюрприз подготовил для любимой в полночь.
"У любимой жены через пару минут день рождения и решили с Леоном сделать маленький сюрприз. Он ни о чем не догадывается, надеюсь понравится", - сказал Влад на стори.
На следующем стори артист показал, как вручил цветы Лилии и коробку с загадочным подарком.
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"В общем, приехали цветы", - написал Влад.
А на следующем сторис сын Леон открыл коробку с подарком, где были шорты. Как можно понять, они сразу были с пришитыми внутри стрингами.
"А подарок выбрали вместе с Лео", - написал Влад.
"Вот таких у меня точно нет", - рассмеялась Лиля, смотря на свой подарок.
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