До головного героя нового 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Алексу Топольському прийшла голлівудська актриса, щоб поборотися за його серце.

Як передає Politeka.net, успішний бізнесмен, який повернувся в Україну з Майямі, Алекс Топольський став головним героєм 12-го сезону проєкту "Холостяк".

На своїй сторінці в Instagram Топольський поділився новими Сторіз, де показав промо-відео до першого випуску "Холостяка". На проєкті спробує поборотися за серце Алекса Топольського відома актриса українського походження, яка також приїхала з Майямі (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Учасниці, які вже познайомилися з "Холостяком", були дуже здивовані приходу голлівудської актриси на проєкт.

А самого Топольського чекає незвичайна зустріч з нею, яке буде відбуватися наосліп, а саме з зав'язаними очима.

У першому випуску вже буде відомо, чи зміг новий "Холостяк" дізнатися відому актрису.

Нагадаємо, що прем'єра нового 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" відбудеться 4 березня о 19:00.

Раніше повідомлялося, нові правила на "Холостяку", Топольський змусив наречених перенервувати.

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Також, новий "Холостяк" Топольський зазнав серйозного випробування на курорті.