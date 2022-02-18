Як передає Politeka.net, успішний бізнесмен, який повернувся в Україну з Майямі, Алекс Топольський став головним героєм 12-го сезону проєкту "Холостяк".
На своїй сторінці в Instagram Топольський поділився новими Сторіз, де показав промо-відео до першого випуску "Холостяка". На проєкті спробує поборотися за серце Алекса Топольського відома актриса українського походження, яка також приїхала з Майямі (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Учасниці, які вже познайомилися з "Холостяком", були дуже здивовані приходу голлівудської актриси на проєкт.
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А самого Топольського чекає незвичайна зустріч з нею, яке буде відбуватися наосліп, а саме з зав'язаними очима.
У першому випуску вже буде відомо, чи зміг новий "Холостяк" дізнатися відому актрису.
Нагадаємо, що прем'єра нового 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" відбудеться 4 березня о 19:00.
Раніше повідомлялося, нові правила на "Холостяку", Топольський змусив наречених перенервувати.
Politeka розповідала, "Холостяк в шоці": перша учасниця нового сезону змусила Топольського кликати поліцію
Також, новий "Холостяк" Топольський зазнав серйозного випробування на курорті.