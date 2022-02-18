Популярна українська співачка Софія Ротару засвітилася на рідкісному знімку поруч зі своїми онуками - Сонею та Анатолієм.

Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною українською співачкою. Як відомо, у неї велика сім'я-син Руслан і його невістка Світлана та їхні діти-Соня і Анатолій.

На одній з фан-сторінок в Instagram опублікували рідкісне фото популярної співачки. Як відомо, хоч і онуки Ротару живуть далеко від бабусі, однак, намагаються часто бачитися. На кадрі - Софія Ротару засвітилася в компанії своїх улюблених онуків. Варто відзначити, що поруч з ними Софія Ротару дивує моложавим виглядом в шикарному вбранні.

"Просто Щастя вам хочу побажати. Нескінченно великого і чистого! Щоб жити та горя не знати ... і величезного Сонця променистого!", - побажали на фан-акаунті легендарної співачки.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Щаслива бабуся", "Супер", "Щаслива бабуся, такі прекрасні онуки, красиві, самодостатні. Гордість ваша!", "Спасибі за голос, красу душі", "Красунчики Софія серед онуків дівчинка", "Прекрасна КОРОЛЕВА пісні Софія РОТАРУ", "Бабусині діамантики надія та опора обожульки".

Раніше повідомлялося, племінниця Ротару, яка оголосила про відхід зі сцени, покрасувалася в сукні-вишиванці.

Politeka розповідала, єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку.

Також, єдиний онук Софії Ротару викликав фурор в мережі, українці не стрималися.