Дружина героя шоу "Холостяк-10", пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, вирішила поіронізувати над собою, підкріпивши яскравим кадром у сукні.

Відома 26-річна модель Даша Хлистун, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, вирішила по-доброму пожартувати над собою, пише Politeka.net.

Даша Хлистун без сорому озвучує свої параметри - при зрості в 179 сантиметрів вона важить всього лише 53 кілограми. Під час вагітності красуня набрала 20 кілограмів, які швидко скинула.

Струнка красуня не може похвалитися "видатними" формами і в новому пості-Instagram навіть поіронізувала над собою. На фото модель позувала в синьому короткому платті й кусала шматок піци.

"Коли роздавали гр**и, я стояла в черзі за "їсти і не товстіти"😂", - пожартувала дружина "Холостяка".

Публікація швидко зібрала близько 6000 лайків і багато коментарів.

"Правильно робила)", "Даша 😂 я теж", " після цього фото, багато хто зненавидів Дашу 😂", " красуня ❤️❤️❤️ 🔥", "краще я була б без гр**ей, але могла їсти й не товстіти 😂", " я теж в тій же черзі, нас багато таких😂","Я не в ту чергу стала😭 😭 😭 🤪"," 😂 😂добре сказано", - написали користувачі Мережі.

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