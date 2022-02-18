Відома 26-річна модель Даша Хлистун, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, вирішила по-доброму пожартувати над собою, пише Politeka.net.
Даша Хлистун без сорому озвучує свої параметри - при зрості в 179 сантиметрів вона важить всього лише 53 кілограми. Під час вагітності красуня набрала 20 кілограмів, які швидко скинула.
Струнка красуня не може похвалитися "видатними" формами і в новому пості-Instagram навіть поіронізувала над собою. На фото модель позувала в синьому короткому платті й кусала шматок піци.
"Коли роздавали гр**и, я стояла в черзі за "їсти і не товстіти"😂", - пожартувала дружина "Холостяка".
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Пішов з товаришем: знайдено тіло молодого військового, зниклого 8 лютого
Повернення Тіни Кароль на "Голос країни" викликало резонанс: "Нічого не розумію"
"Як же боляче": зупинилося серце народної артистки України, яка віддала сцені 60 років
Слідом за "Ощадбанком" і "ПриватБанком" атакували "Дію": про що повинні знати користувачі
Публікація швидко зібрала близько 6000 лайків і багато коментарів.
"Правильно робила)", "Даша 😂 я теж", " після цього фото, багато хто зненавидів Дашу 😂", " красуня ❤️❤️❤️ 🔥", "краще я була б без гр**ей, але могла їсти й не товстіти 😂", " я теж в тій же черзі, нас багато таких😂","Я не в ту чергу стала😭 😭 😭 🤪"," 😂 😂добре сказано", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка зробила відверте зізнання про свій вік
Як повідомляла Politeka, вражаюче схудла дружина" Холостяка " Михайлюка ходить по ресторанах з 9-місячною донькою
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка зробила відверте зізнання про свій вік