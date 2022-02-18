Жена героя шоу «Холостяк-10», пилота Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун, решила поиронизировать над собой, подкрепив ярким кадром в платье.

Известная 26-летняя модель Даша Хлыстун, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, решила по-доброму пошутить над собой, пишет Politeka.net.

Даша Хлистун без стеснения озвучивает свои параметры - при росте в 179 сантиметров она весит всего лишь 53 килограмма. Во время беременности красотка набрала 20 килограммов, которые быстро сбросила.

Стройная красотка не может похвастаться "выдающимися" формами и в новом посте-Инстаграм даже поиронизировала над собой. На фото модель позировала в синем коротком платье и кусала кусок пиццы.

"Когда раздавали гр**ь, я стояла в очереди за «есть и не толстеть»😂", - пошутила жена "Холостяка".

Публикация быстро собрала около 6000 лайков и много комментариев.

"Правильно делала)", "Даша 😂 Я тоже", "После этого фото, многие возненавидели Дашу 😂", "Красавица ❤️❤️❤️ 🔥", "Лучше я была бы без гр**и, но могла есть и не толстеть 😂", "Я тоже в той же очереди, нас много таких😂", "Я не в ту очередь стала 😭😭😭🤪", " 😂😂хорошо сказано", - написали пользователи Сети.

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