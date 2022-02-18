Тіна Кароль доглядає за зовнішністю, тому у свої 37 років виглядає приблизно на 10 років молодше, повідомляє Politeka.net. Красуня не соромиться показати себе без макіяжу, і блиснути ідеальною шкірою.
Співачка на нових кадрах в Instagram постала у звичайних топі і лосинах, а також без косметики. Тим самим зірка показала, що вміє виглядати шикарно не тільки на сцені у вечірніх нарядах.
Артистка показала, які вправи виконувала в залі, похвалившись розтяжкою і підкачаним тілом.
"Спорт", - написала зірка.
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Зазначимо, Тіна Кароль любить займатися йогою, а також зірка стрибає на скакалці, тренуючи дихання і витривалість для роботи.
До слова, секретом своєї стрункості артистка також вважає харчування. Зірка дотримується спеціальної дієти, відмовившись від вуглеводів, а овочів вона їсть дуже мало. При цьому в раціоні співачки є жири, і вона їсть масло, сир і сосиски.
Артистка вживає багато морепродуктів, відмовляється від смаженого та копченостей, мучного та солодкого.
Тіна Кароль не вживає алкоголь, але п'є багато води і не пропускає сніданки, але абсолютно не їсть ось пізно ввечері.
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