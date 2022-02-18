Танцюрист і хореограф Ілона Гвоздьова, зірка" Танців з зірками", яка народила двох дітей, показала чесно, як виглядає її фігура.

Як пише Politeka.net, 33-річна хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова стала справжньою зіркою" Танців з зірками", перемігши на проекті. Зірка заміжня і народила двох дітей - Валерій і Домініка, який з'явився наприкінці 2020 року. А на нових сторіс в Instagram Ілона вирішила чесно показати, як дійсно виглядає прес.

На фото Ілона була в топі і штанях, демонструючи живіт.

"Ну власне кажучи, так виглядає мій живіт зараз. Мені 33, у мене двоє дітей", - написала Ілона.

На наступному сторіс Ілона показала, яке здивування було фанатки.

"Здрастуйте! Це дійсно ваше тіло? Ви завжди підтягнута спортсменка-стройняка. У мене ситуація набагато гірше, я набрала 8, втратила 15,5. Як результат, шкура висить. Що порадите для відновлення. Буду вдячна за відповідь", - написала фанатка.

"Так, це моє тіло і моє фото", - написала Ілона.

На третьому сторіс зірка розповіла, що робить, щоб повернути форму:

"Дівчатка, щоб повернутися у форму після пологів, я:

1. Тренуюся в спортзалі три рази в тиждень.

2. Ходжу на ручний масаж три рази в тиждень.

3. Роблю апаратний масаж система icoon лазер три рази в тиждень.

4. Ходжу на плавання 2 рази в тиждень + сауна і скрабірованііе тіла.

5. Танцюю для себе і не тільки кожен день", - написала Ілона.

"Хочу ще додати 1 раз на тиждень RF-ліфтинг живота", - додала зірка про свої плани.

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